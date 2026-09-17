Cinque decreti di perquisizione sono stati eseguiti questa mattina dai Carabinieri della Compagnia di Cagliari nei confronti di altrettanti minori, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del capoluogo.

L’attività investigativa - spiegano i Carabinieri - è partita dopo una serie di gravi episodi di violenza e sopraffazione che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero stati commessi ai danni di un undicenne in un periodo compreso tra giugno e settembre 2026.

I cinque giovanissimi risultano indagati, a vario titolo e in concorso tra loro, per violenza sessuale di gruppo, furto aggravato, atti persecutori, violenza privata e divulgazione illecita di video sessualmente espliciti.

Particolare attenzione viene rivolta dagli investigatori alla possibile ulteriore diffusione dei filmati che ritrarrebbero l’aggressione sessuale. Gli inquirenti stanno infatti monitorando ogni eventuale nuova condivisione dei video, con l’obiettivo di tutelare il minore vittima. La diffusione di questo tipo di contenuti, anche da parte di adulti, può costituire a sua volta reato.

Le indagini sono ancora nella fase preliminare.