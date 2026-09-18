Alessandro Di Battista è tornato a casa dopo il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.

Ad annunciarlo è stato lui stesso questa mattina sui social, pubblicando una foto insieme all’amico e presidente dell’associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe.

"Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare", ha scritto Di Battista.

L’ex parlamentare era arrivato al Gemelli il 12 settembre, dopo essere rientrato in Italia da Cuba a bordo di un’aeroambulanza.

Si trovava sull’isola caraibica per realizzare un reportage per Il Fatto Quotidiano quando, una settimana prima del rientro, era stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa e poi sottoposto a un intervento d’urgenza all’Avana.

Durante quei giorni Luca Di Giuseppe era volato a Cuba per stargli vicino.