Oltre 11.500 piante di cannabis sono state individuate e sequestrate dai Carabinieri nel corso di tre distinte operazioni condotte negli ultimi giorni nel nord Sardegna. Gli interventi hanno interessato le campagne di Telti, Bono e Alà dei Sardi, con il coinvolgimento dei reparti territoriali dell'Arma, del 10° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Olbia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna.

Maxi piantagione a Telti

Il quantitativo maggiore è stato scoperto nelle campagne di Telti, dove i militari del Reparto Territoriale di Olbia, supportati dai Cacciatori di Sardegna, hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dalla Procura di Tempio Pausania. All'interno dell'area sono state trovate 10.853 piante di cannabis indica, di varia altezza, insieme a un articolato sistema di irrigazione e ad altro materiale utilizzato per la coltivazione.

La piantagione era stata individuata durante un sorvolo del territorio effettuato dall'elicottero del 10° Nucleo Elicotteri di Olbia. Gli accertamenti successivi hanno permesso di circoscrivere l'area e procedere con il sequestro. Le piante sono state quindi estirpate, triturate e destinate allo smaltimento, con il supporto tecnico del personale dell'Agenzia regionale Forestas.

A Bono 350 piante e un arresto

Un'altra operazione ha interessato le campagne di Bono, dove i Carabinieri hanno scoperto una piantagione composta da 350 piante, distribuite su 17 filari e già caratterizzate dalla presenza di numerose infiorescenze.

Durante il controllo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Valledoria, insieme ai Cacciatori di Sardegna e ai Carabinieri della Stazione di Bono, hanno sorpreso un allevatore di 57 anni mentre si occupava della coltivazione, irrigando le piante attraverso un sistema artigianale.

Le piante, sottoposte a un primo esame speditivo, hanno dato esito positivo al THC e sono state sequestrate. L'uomo è stato arrestato e, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, posto agli arresti domiciliari in attesa dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP del Tribunale di Nuoro.

La piantagione a Bono

Alà dei Sardi, oltre 300 piante nascoste nelle campagne

Il terzo intervento è scattato nel territorio rurale di Alà dei Sardi, in località Sa Serra de Battau. Anche in questo caso l'individuazione della coltivazione è stata possibile grazie a un sorvolo del 10° Nucleo Elicotteri di Olbia.

I successivi accertamenti dei Carabinieri delle Stazioni di Alà dei Sardi e Buddusò, con il supporto dei Cacciatori di Sardegna, hanno portato alla scoperta di oltre 300 piante di canapa, distribuite in due appezzamenti per una superficie complessiva di circa 600 metri quadrati.

Molte piante avevano raggiunto un'altezza di circa due metri e mezzo ed erano alimentate da un sistema di irrigazione a goccia composto da serbatoi e centinaia di metri di tubazioni. La coltivazione è stata sradicata e tutte le piante sono state distrutte.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Sassari, proseguono per individuare i responsabili.

Le tre operazioni evidenziano il lavoro congiunto dei reparti territoriali e delle componenti specialistiche dell'Arma, con particolare attenzione alle aree rurali e più isolate, dove le caratteristiche del territorio possono rendere più difficile l'individuazione delle coltivazioni illegali.