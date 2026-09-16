Ha lasciato un grande ricordo fra i tifosi della Torres, con cui ha disputato 101 presenze, 21 gol e 15 assist fra tutte le competizioni. Fu uno dei protagonisti della promozione dalla Serie D alla Serie C, poi stella nel tridente (Ruocco-Scotto-Fischnaller) che ha fatto sognare l'impresa a Sassari, ma che mancò la qualificazione diretta alla serie cadetta solo perché trovò sulla sua strada un Cesena da record.

Oggi Francesco Ruocco, a due anni di distanza dal suo passaggio al Mantova, brilla in Serie B e attira su di sé i riflettori di numerose squadre blasonate. Un avvio di stagione da urlo per il fantasista campano, che da agosto ha segnato in tutte le partite disputate fra Coppa Italia e Serie B, sei reti in sei match differenti, compreso il gol vittoria alla Lazio di Gattuso in coppa.

E il Mantova vola in testa alla classifica grazie alle prodezze del suo talento, che non aveva iniziato la sua esperienza biancorossa nel migliore dei modi, complici i tanti infortuni, tanto da aver pensato più volte - per sua stessa ammissione - di mollare. "Rientravo e mi facevo male - ha raccontato a Cronache di Spogliatoio -. Ma ho iniziato a lavorare con uno psicologo ogni settimana. Non bisogna vergognarsi di certe cose".

Il gol alla Lazio ha riportato la mente proprio agli albori della sua esperienza sassarese, quando ha dovuto sgomitare per conquistare la titolarità: "Quel gol mi ha fatto ripensare a tutto ciò che ho vissuto, a quando non giocavo in Serie D... un'emozione incredibile". A 25 anni compiuti, Ruocco sogna il grande salto: "Il sogno più grande di tutti sarebbe tornare a Napoli", rivela a Cronache.

Un percorso lungo e tortuoso, che ha richiesto tempo. Per Francesco Ruocco Sassari è stato il trampolino di lancio ideale: una piazza che lo ha aspettato, coccolato e fatto maturare. Un amore reciproco che inevitabilmente ha visto le parti separarsi ma che, proprio perché tale, riscopre ancora oggi tanti torresini tifosi d'eccezione per il grande ex, con l'augurio che la sua carriera spicchi definitivamente il volo.