Ieri, 17 settembre, Osini ha festeggiato i 107 anni di Battistina Piras, per tutti “zia Battistina”, nata proprio nel piccolo centro ogliastrino nel 1919.

Terza di sette figli, Battistina ha trascorso a Osini la prima parte della sua vita. Il 28 ottobre 1938 sposò Eugenio Podda e dal loro matrimonio nacquero nove figli, due dei quali morirono in tenera età.

La sua è una storia familiare segnata da tanti spostamenti e da una vita non sempre semplice. Nel 1946 lasciò l’Ogliastra per trasferirsi a Cortoghiana, nel Sulcis Iglesiente, insieme alle figlie Maria, conosciuta da tutti come Mariolina, Anna e Angela, seguendo il marito che lavorava come minatore a Carbonia.

Nel Sulcis nacquero altri tre figli: Paolo, Antonina, per tutti Antonella, e Ivonne.

Alla fine degli anni Sessanta arrivò un nuovo trasferimento, questa volta a Milano, dove Battistina raggiunse la figlia Mariolina, che aveva superato un concorso presso l’allora Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Nel capoluogo lombardo si stabilì con la famiglia e vi rimase fino al 2014. In quegli anni lavorò come collaboratrice domestica presso una famiglia di professori e, con l’aiuto delle figlie maggiori, si impegnò perché i figli più piccoli potessero studiare e costruirsi un futuro. Tutti arrivarono a conseguire il diploma di scuola media superiore.

Il mondo delle Poste diventò poi un filo importante nella storia della famiglia. Dopo Mariolina, anche Paolo, Antonella, Ivonne e Roberto superarono un concorso ed entrarono a lavorare nelle Poste, in ruoli e territori diversi.

Mariolina lavorò a Milano, prima nella succursale tre e poi nel centro direzionale. Paolo fu tecnico delle macchine affrancatrici al Centro meccanizzato postale di Peschiera Borromeo. Antonella lavorò nella filiale Milano 5 e nell’ufficio postale di Vimodrone. Roberto fu tecnico al polo tecnologico di Milano, mentre Ivonne lavorò fino al 2011 nella filiale provinciale di Nuoro, diventando direttrice dell’ufficio postale di Osini.

Alla famiglia legata al mondo delle Poste si aggiunsero anche il genero Franco, marito di Antonella, la nuora Ermelinda, moglie di Roberto, e la nipote Francesca, figlia di Ivonne.

Ieri, però, al centro di tutto c’era soprattutto lei: Battistina, festeggiata nel paese dove la sua storia era cominciata 107 anni fa.

Nel video realizzato da Sardegna Live in occasione del compleanno, uno dei figli la descrive così: "Mia mamma è una donna forte, una donna d’altri tempi. Ha vissuto una vita non facile".

Una vita lunga più di un secolo, fatta di sacrifici, lavoro e famiglia. Ieri, a Osini, zia Battistina ha trascorso il giorno dei suoi 107 anni circondata dall’affetto dei suoi familiari.

VIDEO

IL RACCONTO - Battistina Piras