Un comportamento giudicato sospetto durante un controllo del territorio ha portato i Carabinieri a sequestrare oltre 400 grammi di sostanze stupefacenti tra marijuana e hashish e ad arrestare un uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta nel pomeriggio di giovedì 28 maggio a Sassari dai militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia cittadina, impegnati nei servizi di contrasto allo spaccio di droga.

Secondo quanto riferito dall’Arma, l’uomo avrebbe attirato l’attenzione dei Carabinieri per un immotivato stato di agitazione. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 100 grammi di marijuana e della somma di 540 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuta verosimile provento dell’attività di spaccio.

Gli accertamenti sono stati quindi estesi all’abitazione dell’uomo e a un magazzino adiacente nella sua disponibilità. Nel corso delle perquisizioni i militari hanno rinvenuto una confezione contenente circa 230 grammi di marijuana e ulteriori 85 grammi di hashish. Sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi.

L’intera sostanza stupefacente rinvenuta, per un totale di circa 415 grammi tra marijuana e hashish, insieme al denaro contante, è stata sottoposta a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, in attesa dell’udienza di convalida.