Un bambino di appena un anno è stato salvato da un'auto rovente grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri, chiamati dalla nonna. La vicenda è avvenuta a Vicenza.

Come informa TgCom 24, la donna, dopo essersi fermata, ha lasciato le chiavi al nipotino che, giocando con il telecomando, ha accidentalmente bloccato le portiere. Il piccolo è così rimasto chiuso dentro l'auto sotto il sole cocente.

I militari hanno agito prontamente, aprendo una fessura nel finestrino per far circolare l'aria e permettere il salvataggio in sicurezza del bambino. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per sbloccare la portiera e liberare il piccolo, che è stato poi riconsegnato alla famiglia sano e salvo. Grazie alla rapida reazione delle autorità, il bambino è stato trovato in condizioni ottimali.