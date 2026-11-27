Momenti di paura nella serata di ieri, giovedì 26 novembre 2026, a Sassari, dove una roulotte è stata avvolta dalle fiamme in via Sorso. L'allarme è scattato intorno alle ore 22, quando una squadra dei Vigili del fuoco della centrale cittadina è intervenuta per domare l'incendio.

All'arrivo dei soccorritori, i due occupanti del mezzo erano già riusciti a mettersi in salvo. Ma all'interno della roulotte si trovavano ancora due gatti, rimasti intrappolati tra le fiamme.

I Vigili del fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni per abbassare l'intensità dell'incendio e riuscire a entrare nel mezzo. Una volta raggiunti, i due animali sono stati recuperati e messi in salvo, per poi essere riconsegnati ai proprietari.

Per spegnere il rogo, la squadra ha utilizzato la schiuma in dotazione, riuscendo a soffocare le fiamme. L'intervento è durato circa due ore.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato.

Una storia a lieto fine che dimostra, ancora una volta, l'attenzione e la cura per gli esseri più fragili da parte dei Vigili del fuoco, così come delle forze dell'ordine, che non si girano mai dall'altra parte nel momento del bisogno, quando anche i nostri amici a quattro zampe sono in difficoltà.