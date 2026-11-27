Alghero si prepara a illuminarsi per le feste con un weekend che inaugura ufficialmente la stagione del Natale e del Cap d’Any de l’Alguer 2027. Da venerdì 27 novembre si accendono le prime luminarie, aprono il Mercatino di Natale e la pista di pattinaggio sul ghiaccio, dando il via a un calendario di appuntamenti che accompagnerà la città fino al nuovo anno.

Le scenografie luminose vestiranno vie e piazze, mentre il centro storico diventerà il cuore delle passeggiate natalizie tra artigianato, idee regalo e specialità del territorio. Un primo fine settimana che, oltre all’atmosfera delle feste, offrirà anche occasioni di incontro tra musica, cultura e spettacolo.

Ad aprire il programma sarà, venerdì 27 novembre alle 20:30, il concerto "Senyal del Judici, l’Alguer i el Cant de la Sibil·la", nella suggestiva cornice della Cattedrale di Santa Maria. L’appuntamento, inserito nel programma dell’Estudi Polifònic, vedrà protagonisti il Coro Polifonico Algherese, Gabriele Catalano, Laura de Castellet, Mariona Sagarra e l’Ensemble Strumentale Arte in Musica. Una serata dedicata al patrimonio musicale e identitario della città, a cura del Coro Polifonico Algherese.

Sabato 28 novembre, sempre alle 20:30, il Teatro Civico Gavì Ballero ospiterà "Viaggio in Italia", spettacolo ispirato all’omonimo testo di Johann Wolfgang Goethe. Con adattamento e regia di Angelo Trofa, in scena insieme a Emanuele Bosu, la rappresentazione è una produzione Akroama - Teatro Stabile di Innovazione e rientra nella rassegna "Teatri di Prima Necessità - Autunno 2026", curata dalla Compagnia Teatro d’Inverno.

Il weekend segna soltanto l’inizio di un calendario che accompagnerà Alghero verso Natale e il nuovo anno. Tra gli appuntamenti più attesi c’è La Nit de l’Alguer - Alghero Immersive Experience, il progetto di videomapping che trasformerà sette luoghi della città in scenografie animate, attraverso un percorso immersivo tra luci, immagini, storia e identità.

A dicembre arriveranno anche la Casa di Babbo Natale, ospitata nella Torre Sulis e in programma dal 5 dicembre, e l’accensione del grande Albero di Natale in piazza Porta Terra, prevista per l’8 dicembre, uno dei momenti simbolo delle festività algheresi e occasione di incontro per la comunità.

"Vogliamo regalare alla città un Natale da vivere e da condividere, capace di emozionare grandi e piccoli, valorizzare la bellezza dei nostri luoghi e creare nuove occasioni di socialità. L’accensione delle luminarie rappresenta il primo momento di un percorso ricco di sorprese, costruito con entusiasmo e con il prezioso contributo delle associazioni e delle tante professionalità del territorio", sottolinea il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu.

Tradizione e innovazione, cultura e intrattenimento si intrecciano in un programma promosso dalla Fondazione Alghero e dal Comune, con il sostegno della Regione Sardegna - Assessorato al Turismo. L’obiettivo è animare la città durante i mesi invernali, valorizzare il tessuto commerciale e rafforzare l’attrattività turistica della destinazione.