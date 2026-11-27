Detenuti sottoposti al regime del 41-bis in Sardegna e rischio di infiltrazioni mafiose nell’Isola: questi i temi trattati recentemente dal consigliere regionale Valdo Di Nolfo, che, alla luce delle risultanze delle indagini della Direzione investigativa antimafia illustrate alla Camera dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, rinnova la propria opposizione al piano di trasferimento di altri detenuti in Sardegna.

"Ora è lo stesso ministro dell'Interno Piantedosi a confermare quello che denunciamo da mesi: la presenza dei detenuti al 41-bis in Sardegna favorisce il radicamento delle organizzazioni mafiose nel nostro territorio. Le famiglie dei boss seguono i detenuti nell'Isola, la criminalità organizzata investe lungo le nostre coste e il Governo Meloni cosa fa? Si prepara a trasferire in Sardegna altri detenuti sottoposti al regime del carcere duro. Una scelta politica scellerata, ancor più grave alla luce di quanto emerge dalle indagini della Direzione investigativa antimafia".

Di Nolfo richiama inoltre l'iniziativa promossa dal gruppo consiliare Lista civica Uniti per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della criminalità organizzata, delle infiltrazioni mafiose e della corruzione in Sardegna, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale lo scorso ottobre.

"Da mesi denunciamo questi rischi ed è proprio per questo che, come gruppo consiliare Lista civica Uniti, abbiamo promosso l'istituzione della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della criminalità organizzata, delle infiltrazioni mafiose e della corruzione in Sardegna, approvata all'unanimità dal Parlamento dei sardi a ottobre. Abbiamo il dovere di costruire gli anticorpi necessari a contrastare il radicamento delle mafie nella nostra Isola, mentre il Governo Meloni rischia consapevolmente di alimentare il fenomeno".

Il consigliere regionale evidenzia infine quella che definisce una contraddizione nell'azione del Governo, tra le dichiarazioni del ministro dell'Interno sui rischi legati alla criminalità organizzata e il piano di trasferimenti sostenuto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio.

"Da una parte il ministro Piantedosi certifica il pericolo delle infiltrazioni mafiose, dall'altra il ministro Nordio porta avanti un piano che rischia di aggravarlo. Siamo di fronte a una contraddizione politica gravissima. Il Governo Meloni cancelli immediatamente il piano dei trasferimenti: la Sardegna non è e non deve diventare una colonia penitenziaria".

La richiesta di Di Nolfo è dunque quella di interrompere il piano dei trasferimenti e di rafforzare gli strumenti di controllo e contrasto alle infiltrazioni mafiose sul territorio regionale.