"Correte, ho ucciso mio padre": con queste agghiaccianti parole, a Trieste un uomo ha contattato il 112, confessando di aver ucciso il padre. Il delitto, come riporta Tgcom 24, si è consumato intorno alla mezzanotte all'interno di un'abitazione, dove è intervenuta immediatamente la Polizia di Stato.

La vittima è un uomo di circa 70 anni, trovato dagli agenti riverso in una pozza di sangue, con una profonda ferita al collo che gli avrebbe provocato la morte per dissanguamento.

All'interno dell'appartamento, teatro dell'omicidio, gli investigatori hanno rinvenuto tracce di sangue in diverse zone dell'abitazione. Durante l'ispezione cadaverica, il medico legale avrebbe inoltre riscontrato alcune tumefazioni sul corpo dell'anziano.

Restano da chiarire le circostanze in cui è maturato il delitto: al momento non è noto se l'uomo sia stato ucciso al culmine di una lite oppure se sia stato sorpreso nel sonno. Sul caso sono in corso le indagini della Polizia di Stato.