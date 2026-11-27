Un'altra donna uccisa, un'altra tragedia che riporta al centro il dramma della violenza di genere. Il femminicidio di Ionela Miruna Girneata, 23 anni, si è consumato a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, proprio il giorno dopo la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata lo scorso mercoledì, 25 novembre 2026.

La giovane sarebbe stata uccisa in casa dal compagno, Andrea Nardini, 25 anni. Dopo il delitto, l'uomo avrebbe raggiunto il viadotto Lora, lungo l'autostrada A1, nel territorio di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, e si sarebbe suicidato gettandosi nel vuoto.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato lo stesso 25enne ad allertare il numero di emergenza 112 prima di togliersi la vita. La coppia viveva insieme da alcuni anni. La ragazza sarebbe stata colpita con un corpo contundente, e sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto.

Il viadotto Lora è lo stesso luogo dove, il 3 settembre scorso, si era consumata un'altra tragedia. La 45enne Lorena Isceri era stata aggredita e rapita dall'ex compagno Federico Vella, nel garage della propria abitazione a Firenze, quindi trasportata sul cavalcavia e scaraventata di sotto, dove poi si è lanciato anche il 36enne.