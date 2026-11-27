Nessun accordo al tavolo convocato in Prefettura a Nuoro per la vertenza dei lavoratori del CPR di Macomer, gestito dalla cooperativa Officine Sociali. Al termine dell'incontro, svoltosi nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 novembre 2026, l'UGL ha proclamato lo stato di agitazione, annunciando nuove iniziative sindacali e un'assemblea con i lavoratori prevista per oggi, venerdì 27 novembre.

Al centro della vertenza il ritardo nel pagamento delle retribuzioni: i dipendenti risultano ancora creditori di una mensilità e mezzo. Nel corso del confronto, la cooperativa avrebbe comunicato l'intenzione di saldare la restante metà della mensilità di settembre entro martedì 1° dicembre, senza fornire tuttavia garanzie concrete sul pagamento di ottobre.

Al tavolo istituzionale hanno partecipato il Prefetto di Nuoro, Alessandra Nigro, il capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro, Graziano Costa, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti della cooperativa, tra cui il direttore generale Marco Bianca e il direttore della struttura. Per l'UGL erano presenti il segretario territoriale Simone Testoni, il segretario vicario Mario Condemi e il rappresentante sindacale aziendale Ayoub Idrissi Hanafi.

Il Prefetto ha espresso solidarietà e vicinanza ai lavoratori, richiamando la cooperativa alle proprie responsabilità.

L'UGL denuncia una situazione che, secondo il sindacato, non riguarda soltanto i ritardi salariali, ma anche altre questioni rimaste irrisolte, tra cui il TFR e i rimborsi fiscali. La vertenza coinvolge inoltre la precarietà contrattuale e il riconoscimento dell'inquadramento professionale ed economico dei dipendenti.

Tra le richieste avanzate dall'organizzazione sindacale figurano il pagamento integrale delle retribuzioni arretrate e delle altre spettanze dovute, la stabilizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori e un adeguato inquadramento contrattuale ed economico, in linea con le mansioni effettivamente svolte e le responsabilità assunte quotidianamente.

L'UGL contesta infatti le condizioni lavorative di personale che, secondo il sindacato, svolge mansioni indispensabili per il funzionamento della struttura senza adeguate garanzie di stabilità e riconoscimento professionale.

Il confronto in Prefettura si è quindi concluso senza un'intesa. Oggi il sindacato incontrerà i lavoratori in assemblea per valutare e decidere le prossime iniziative di mobilitazione, nel rispetto della normativa vigente.

L'UGL annuncia inoltre che chiederà il sostegno del sindaco di Macomer e delle istituzioni locali, affinché la vertenza coinvolga anche la comunità e il territorio.

La posizione del sindacato è netta: "Il tempo delle mele e promesse è finito. I lavoratori non possono finanziare l'azienda con i propri stipendi, né pagare con la precarietà le conseguenze delle scelte aziendali".

L'organizzazione ribadisce la volontà di proseguire la mobilitazione fino al raggiungimento delle rivendicazioni. "Il salario è un diritto, la stabilità occupazionale è una rivendicazione irrinunciabile e la dignità dei lavoratori non è negoziabile".