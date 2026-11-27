Centosessantasei sanzioni durante la stagione estiva per contrastare comportamenti che danneggiano l'ambiente e compromettono la tutela del litorale. È il bilancio dell'attività di controllo e presidio delle coste portata avanti dal Comune di Stintino, nell'ambito di un più ampio impegno per la salvaguardia del territorio, delle spiagge, delle dune e dell'entroterra.

Un'attività che si inserisce nel lavoro costante dell'Amministrazione per proteggere il patrimonio naturale e garantire il rispetto delle regole lungo il litorale stintinese.

Le violazioni più frequenti: 73 multe per il divieto di fumo

Nel corso dell'estate, i controlli hanno permesso di accertare complessivamente 166 violazioni delle ordinanze e dei regolamenti comunali a tutela delle spiagge.

La violazione più frequente ha riguardato il divieto di fumo al di fuori delle apposite aree attrezzate, con 73 sanzioni. Seguono 52 multe per la permanenza senza ticket sulla spiaggia de La Pelosa, 14 per il mancato utilizzo della stuoia sotto gli asciugamani e 13 per il mancato rispetto del divieto di campeggio vigente sul territorio comunale.

Sono state inoltre accertate 8 violazioni per l'abbandono di piccoli rifiuti e 3 per il transito sulle dune, aree particolarmente delicate per la conservazione della costa e degli habitat naturali.

Ulteriori accertamenti hanno riguardato l'accensione di fuochi sull'arenile, il conferimento non corretto dei rifiuti nei mastelli e il mancato utilizzo delle postazioni lavapiedi.

Prevenzione incendi, interventi anche nell'entroterra

Parallelamente alla vigilanza sulle coste, l'attività di prevenzione e difesa del territorio ha interessato anche il patrimonio boschivo e rurale.

Durante la campagna antincendio 2026, dal 1° giugno al 31 ottobre, la Compagnia dei Barracelli è stata impegnata nelle operazioni di spegnimento, sorveglianza e bonifica. Particolarmente significativi gli interventi nelle località di Nanni d'Oro e Ovile Nuovo, dove le squadre hanno lavorato per diversi giorni per domare i roghi e mettere in sicurezza le aree interessate.

A Ezzi Mannu, invece, un principio di incendio è stato circoscritto tempestivamente, evitando che le fiamme potessero propagarsi.

«I numeri e gli interventi di quest’anno dimostrano la concretezza del nostro operato quotidiano a difesa di Stintino», dichiara il comandante dei Barracelli Gavino Depalmas.

"La cura del territorio passa anche dalla vigilanza"

L'attività di controllo si affianca agli interventi di manutenzione e cura del territorio, dalla gestione del verde pubblico alla manutenzione delle aree costiere, con l'obiettivo di preservare il decoro e garantire la fruibilità degli spazi.

"La cura del verde pubblico, la manutenzione costante delle aree costiere e il presidio del territorio vanno di pari passo con l’attività di vigilanza - sottolinea l'assessore all'Edilizia Privata, Manutenzioni, Verde Pubblico e Territorio Enrico Scano -. Il nostro lavoro si concentra sulla prevenzione e sul mantenimento del decoro urbano e ambientale, affinché spiagge, dune e zone rurali siano protette e fruibili in sicurezza da cittadini e visitatori".

La sindaca: "Continueremo a tutelare ambiente e biodiversità"

L'impegno dell'Amministrazione proseguirà anche nei prossimi mesi, con particolare attenzione alla tutela del paesaggio, alla salvaguardia degli ecosistemi costieri e alla prevenzione del rischio incendi.

"Proteggere il nostro paesaggio significa garantire regole certe sulle spiagge, contrastare l’abbandono dei rifiuti, preservare i delicati equilibri delle dune e presidiare il territorio contro il rischio incendi. Continueremo su questa strada, con determinazione e senso di responsabilità, per tutelare l’ambiente, la biodiversità e la qualità della vita della nostra comunità. Un sentito ringraziamento va alla Compagnia per la dedizione e la costante presenza al fianco del Comune", conclude la sindaca Rita Limbania Vallebella.