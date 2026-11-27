Quartu Sant’Elena si prepara a entrare nel clima delle festività con la quinta edizione di "Christmas is Coming", la manifestazione organizzata dal Centro Commerciale Naturale La Via del Mare insieme alle associazioni Officine Verticali e Neverland, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Quartu Sant’Elena e della Fondazione di Sardegna.

Da oggi, venerdì 27 novembre 2026, e fino al 6 gennaio 2027, la città sarà animata da un ricco calendario di iniziative culturali, commerciali, sportive e di intrattenimento, realizzate grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni, artisti, artigiani e attività economiche del territorio.

Il Natale parte con il Black Friday e la Christmas Card

Il primo appuntamento è già fissato per venerdì 27 novembre, con il Black Friday delle attività commerciali aderenti e il lancio della "Christmas Card 2026", iniziativa digitale pensata per valorizzare il commercio di prossimità e premiare chi sceglie di fare acquisti nei negozi della città.

Regolamento, modalità di partecipazione ed elenco delle attività aderenti saranno disponibili sul nuovo sito ufficiale della manifestazione, christmasiscoming.eu, e sui canali social, dove verranno comunicate anche le novità e le opportunità riservate ai partecipanti.

Tredici giornate tra Piazza Santa Maria e Viale Colombo

Il cuore della manifestazione sarà il "Christmas Village", che aprirà dal 5 all'8 dicembre, il 12 e 13 dicembre e dal 18 al 24 dicembre. Piazza Santa Maria e Viale Colombo si trasformeranno in uno spazio dedicato alla magia delle feste, con artigiani, espositori, musica dal vivo, installazioni artistiche, attività sportive e street food.

L'inaugurazione, sabato 5 dicembre, sarà accompagnata dalla Grande Parata di Natale lungo Viale Colombo, con Babbo Natale, elfi, ballerini e mascotte. A seguire, spazio anche alla parata motociclistica "Mettiamo in moto il Natale", promossa da Mototaccuino e Svalvolati Bikers Cagliari.

Magia, laboratori e spettacoli per i più piccoli

Un'attenzione particolare sarà dedicata ai bambini, con le attività curate da Seconda Stella, che accompagneranno le famiglie in un percorso tra fantasia, giochi e spettacoli.

Il 6 e 7 dicembre il Village si ispirerà al mondo di Hogwarts, con laboratori delle Mandragole, magie e cacce al tesoro. L'8 dicembre arriveranno invece gli elfi postini, pronti a raccogliere le letterine per Babbo Natale, mentre il Grinch sarà protagonista di uno spettacolo interattivo.

Nel corso delle altre giornate si alterneranno atmosfere ispirate allo Schiaccianoci, bolle di sapone giganti, laboratori creativi, giochi di squadra, mascotte e cacce al tesoro coinvolgendo anche le attività commerciali della Via del Mare. Fino alla Vigilia, i bambini potranno inoltre incontrare Babbo Natale e partecipare a numerose esperienze pensate per stimolare creatività e fantasia.

Musica, danza e culture internazionali

Il programma proporrà anche un viaggio tra tradizioni natalizie, culture internazionali e linguaggi artistici contemporanei.

Il 12 e 13 dicembre sarà protagonista la "Fiesta de Navidad" dell'associazione Carabalì, con concerti, danze, ritmi caraibici e laboratori dedicati alle tradizioni cubane e latinoamericane.

Venerdì 18 dicembre spazio alla danza contemporanea con il Gruppo e-Motion, che porterà in piazza una performance partecipativa nell'ambito di "Sa Ballada - Lamentation Variations Project", progetto sviluppato attraverso un percorso di ricerca artistica e formazione presso FERAI Teatro.

Sabato 19 dicembre sarà invece la volta del "Sardinia Rockabilly Christmas Party", organizzato da Sardinia Rockabilly Family, con concerti dal vivo, musica in vinile, performance artistiche e balli ispirati agli anni Cinquanta.

Ad arricchire la proposta musicale saranno anche "Note di Festa -Christmas in Jazz", a cura dell'associazione Baetorra, con concerti, reinterpretazioni jazz e swing dei classici natalizi e laboratori musicali per bambini, e "Christmas in Pop" di Prysma, il cui programma sarà annunciato nelle prossime settimane.

L'arte sarà presente durante tutta la manifestazione con le iniziative di Officine Verticali, tra live painting, laboratori artistici e artigianali, videomapping e il "Muro dei Desideri - Make a Wish", un'installazione partecipativa che inviterà i cittadini a contribuire alla realizzazione di un'opera collettiva.

Lo sport protagonista del Christmas Village

Tra le novità e gli elementi caratterizzanti della quinta edizione ci sarà anche una ricca programmazione sportiva, pensata per trasformare gli spazi pubblici in luoghi di aggregazione e partecipazione.

La Polisportiva Quartu Calcio a 5 proporrà "Natale in Campo", un villaggio dedicato al futsal con giochi di abilità, prove di precisione e attività per tutte le età.

Con "Christmas Basket", Sardinia Events porterà in piazza minibasket, sfide tra generazioni, attività dedicate alle scuole ed esperienze di basket in carrozzina, promuovendo una proposta sportiva accessibile e inclusiva.

V10 Boulderzone proporrà invece "Sardinia Street Boulder - Christmas Edition", con arrampicata su parete artificiale, percorsi assistiti e attività di avvicinamento alla disciplina per bambini, adulti e persone con disabilità.

La danza sportiva sarà protagonista con "Christmas Experiences" di ASD Black Stars, un programma dedicato a swing, salsa, rockabilly, hip hop e breaking, tra lezioni aperte, esibizioni e momenti di partecipazione collettiva. Tra gli appuntamenti, il 20 dicembre è previsto un incontro con Leonardo Casula, giovane atleta cresciuto sportivamente a Quartu e protagonista ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026.

Il gran finale il 6 gennaio

La manifestazione si concluderà il 6 gennaio 2027 con un grande appuntamento dedicato all'Epifania, la cui location sarà annunciata nelle prossime settimane.

Giunta alla quinta edizione, "Christmas is Coming" punta a consolidare la collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni e attività economiche, valorizzando Quartu attraverso cultura, sport, partecipazione e commercio di prossimità.