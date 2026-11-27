Si è conclusa nella giornata di oggi, venerdì 27 novembre 2026, l'iniziativa di sensibilizzazione promossa dal Comando della Guardia Costiera di Bosa, che ha coinvolto gli alunni degli Istituti Comprensivi Statali “E. Scherer” di Bosa e “G. Caria” di Macomer.

L'attività, realizzata grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici, ha avuto l'obiettivo di avvicinare i più giovani al lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Guardia Costiera, trasmettere l'importanza della sicurezza in mare e sensibilizzare le nuove generazioni sulla tutela dell'ambiente marino e costiero.

Gli incontri sono stati un'occasione per conoscere più da vicino le attività del Corpo e il suo ruolo al servizio della collettività. Attraverso momenti di dialogo e approfondimento, gli operatori hanno illustrato le diverse mansioni svolte, dal soccorso e salvataggio delle persone in difficoltà alla vigilanza lungo le coste e sulle spiagge, dalla sicurezza della navigazione alla salvaguardia dell'ambiente marino e costiero, fino alle attività di polizia giudiziaria.

Un percorso pensato non soltanto per spiegare il lavoro della Guardia Costiera, ma anche per far comprendere ai ragazzi quanto sia importante per la comunità e quanto la collaborazione dei cittadini sia fondamentale nella protezione del mare e del territorio.

Mezzi, attrezzature e regole per vivere il mare in sicurezza

Nel corso degli incontri sono stati presentati anche i mezzi navali, le dotazioni e le principali attrezzature di sicurezza utilizzate a bordo delle unità da diporto, illustrandone le caratteristiche e l'importanza di un corretto utilizzo.

Particolare attenzione è stata dedicata ai comportamenti da adottare in mare e in spiaggia, con indicazioni utili per vivere il mare in sicurezza e in modo consapevole, prevenendo situazioni di rischio e imparando a riconoscere eventuali pericoli.

Il rispetto dell'ambiente parte dai piccoli gesti

Un altro tema centrale dell'iniziativa è stato quello della tutela ambientale. Ai ragazzi è stata ricordata l'importanza di non abbandonare rifiuti, non inquinare il mare, rispettare le spiagge e gli ecosistemi costieri, evitare comportamenti pericolosi e segnalare agli adulti eventuali situazioni di difficoltà o pericolo.

Piccoli gesti quotidiani che, se adottati da tutti, possono contribuire concretamente a preservare il patrimonio naturale.

Ai bambini e ai ragazzi è stato trasmesso un messaggio chiaro: “non è necessario indossare una divisa per essere protagonisti della tutela del mare”. Ognuno, attraverso le proprie azioni, può infatti contribuire a proteggerlo. Avere cura dell'ambiente, degli spazi comuni e adottare comportamenti responsabili significa già fare la propria parte per la salvaguardia del pianeta.

Educare al rispetto del mare per costruire il futuro

La Guardia Costiera, attraverso iniziative di questo tipo, punta a rafforzare il rapporto con il mondo della scuola e a promuovere tra le giovani generazioni una maggiore conoscenza del mare, dei suoi equilibri e delle responsabilità che ciascuno ha nei suoi confronti.

Educare bambini e ragazzi al rispetto del mare significa investire nel futuro: la tutela dell'ambiente non è soltanto un compito delle istituzioni, ma una responsabilità condivisa che comincia dai comportamenti di ogni giorno.

“Il mare è un patrimonio di tutti. Conoscerlo, rispettarlo e proteggerlo è un impegno che possiamo assumere fin da piccoli”, il messaggio conclusivo dell'iniziativa.