Il maltempo non molla la Sardegna e si prepara ad accompagnare l'inizio del weekend con nuvole, precipitazioni isolate, vento e mare mosso. Le previsioni dell'Arpas delineano un quadro meteorologico variabile, con condizioni più instabili nella giornata di domani, sabato 28 novembre 2026, e un graduale miglioramento domenica, quando però le temperature subiranno un nuovo calo.

A caratterizzare le prossime ore saranno soprattutto i venti dai quadranti occidentali, con possibili rinforzi sulle coste occidentali e orientali, e un moto ondoso che manterrà i mari molto mossi in diversi settori dell'Isola. Le precipitazioni, inizialmente più presenti sul nord della Sardegna, tenderanno ad attenuarsi nel corso della giornata di sabato.

Domenica 29, invece, il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, ma il miglioramento sarà accompagnato da temperature in diminuzione, con un calo più marcato nei valori minimi. Anche il vento cambierà direzione, mentre le condizioni dei mari resteranno ancora movimentate soprattutto lungo il versante orientale.

Per i primi giorni della settimana è attesa una situazione più stabile, con nuvolosità irregolare, temperature senza variazioni significative, venti deboli e mari generalmente mossi.

NE DETTAGLIO:

Previsioni per la serata di oggi, venerdì 27 novembre:

Cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli sul settore settentrionale.

Venti: deboli o localmente moderati da Ovest Nord-Ovest, con locali rinforsi fino a forti sulle coste occidentali.

Mari: molto mossi, prevalentemente mossi sulle coste orientali.

Previsioni per la giornata di sabato 28 novembre

Cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli sul settore settentrionale nella prima parte della giornata. Attenuazione dei fenomeni dalla seconda parte della giornata.

Temperature: minime in generale aumento, massime in diminuzione sul settore orientale e stazionarie altrove.

Venti: deboli o moderati dai quadranti occidentali tendenti a disporsi da quelli settentrionali nel corso della giornata. Locali riforzi sino a forti da Nord Nord-Est lungo le coste orientali.

Mari: molto mossi, mossi sulle coste orientali con moto ondoso in aumento.

Previsioni per la giornata di domenica 29 novembre

Cielo generalmente poco nuvoloso.

Temperature: in diminuzione, moderata o localmente in sensibile nei valori minimi.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti orientali.

Mari: molto mossi sul settore orientale, mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli prevalentemente di direzione variabile. I mari saranno generalmente mossi.