Proseguono le disperate ricerche, nelle campagne di Li Punti e San Giovanni, di William Manca, 45enne residente a Sassari e scomparso durante la sera di sabato 6 settembre.

Come informa il gruppo Facebook "Sassari che informa e aiuta", le squadre di ricerca stanno battendo la zona da diverse ore, ma finora non ci sono state notizie.

"Speriamo che le ricerche di William abbiano presto esito positivo e che venga ritrovato sano e salvo", sono le parole del gruppo.

L'allarme è stato dato sui social: "È uscito di casa sabato sera e da allora non abbiamo più notizie. Se lo avete visto vi chiedo gentilmente di contattarci", ha scritto su Facebook Daniel Russu, presumibilmente suo familiare.