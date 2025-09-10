Un giovane di origine senegalese è stato aggredito con una bottiglia rotta durante la serata di ieri, martedì 9 settembre, in piazza del Carmine a Cagliari, ed è stato portato in ospedale con codice giallo.

AGGIORNAMENTO. È stato arrestato il 47enne responsabile di aver ferito un giovane straniero con i frammenti di una bottiglia in piazza del Carmine a Cagliari. L'uomo, già conosciuto dalla polizia, è accusato di lesioni gravi e aveva precedentemente ricevuto un ordine di allontanamento dal capoluogo, che ha ignorato.

Secondo le prime informazioni, la vittima si trovava in piazza con un compatriota che era intervenuto per placare una disputa tra due individui senza dimora che frequentavano la zona. Durante l'alterco, il quarantasettenne ha preso una bottiglia dal suolo, l'ha frantumata e ha attaccato i due senegalesi nelle vicinanze, ferendo il giovane al viso.

Le forze di polizia sono arrivate immediatamente sul posto insieme a un'ambulanza del servizio sanitario regionale. L'aggressore è ora detenuto nel carcere di Uta, mentre il giovane straniero è stato ammesso in ospedale al Brotzu.