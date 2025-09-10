Un incendio è divampato durante le prime ore della mattina di oggi, mercoledì 10 settembre, facendo andare a fuoco un'antenna telefonica sulla cima di un alto edificio nel centro di Cagliari, mentre il capoluogo era colpito da un temporale.

L'accaduto si è verificato in via Mameli e al momento non si sa con certezza se l'incidente sia stato provocato da un corto circuito o da un fulmine che ha colpito la struttura metallica che sorregge l'antenna durante il violento acquazzone avvenuto dopo l'alba.

I vigili del fuoco del comando provinciale sono giunti tempestivamente sul luogo per intervenire.