Cinque persone sono rimaste ferite a causa di un incidente sulla SS 131, vicino a Bonnanaro.

Tre veicoli si sono scontrati a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, con un'auto finita fuori strada e colpita da due camion. Il conducente più gravemente ferito ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in ospedale a Sassari, mentre gli altri feriti sono stati portati a Sassari e Ozieri per cure meno gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia stradale per i rilievi necessari.