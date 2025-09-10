È stato sorpreso dal titolare di un supermercato di Pula mentre cercava di scappare, dopo aver rubato diverse bottiglie di alcol dal valore totale stimato di circa mille euro.

L'accaduto nella serata di ieri, martedì 9 settembre, quando i Carabinieri della Stazione di Capoterra hanno arrestato un giovane di 21 anni di nazionalità rumena, senza dimora fissa, celibe, disoccupato e noto alle autorità, per il reato di furto aggravato, in seguito alla chiamata di soccorso del proprietario del supermercato.

I militari sono intervenuti tempestivamente, individuando il giovane vicino al supermercato e bloccandolo mentre era ancora in possesso della refurtiva. Dopo averlo portato in caserma per le procedure standard, gli agenti hanno custodito il giovane nelle celle di sicurezza in attesa del processo rapido ordinato dall'autorità giudiziaria competente, informata immediatamente dalla polizia.