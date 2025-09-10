L'Associazione Culturale "MUS.ART" inaugura le sue attività artistiche con un evento di grande risonanza che porterà a Fonni un noto nome della musica nazionale e internazionale.

I prossimi 27 e 28 settembre, l'APS fonnese, fondata recentemente da Veronica Abozzi, Rita Cugusi, Claudio Deledda e Roberto Pisanu insieme a Salvatore Papotto, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica della Montagna, ospiterà la Masterclass di Matteo Setti, artista, cantante e performer.

Matteo Setti, celebre per il suo ruolo iconico in "Notre Dame de Paris" di Riccardo Cocciante, condurrà i partecipanti in un percorso di crescita artistica approfondendo il canto, il musical e le arti performative. Oltre al teatro musicale, l'eclettica carriera di Matteo Setti spazia dal pop al rock e allo swing, con incursioni televisive che mettono in luce la sua potente voce e interpretazione scenica.

La Sala "Don A. Bussu" di Fonni sarà il palcoscenico di questo evento formativo di alto livello, elogiato anche dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniela Falconi, che patrocina attivamente queste iniziative culturali di spessore.

"Sarà un evento unico per l’alta formazione musicale in Sardegna e nello speci8ico nel territorio barbaricino. Iniziare le nostre attività con un artista del calibro di Matteo Setti significa sicuramente aver impostato il target delle attività della nostra Associazione. Siamo onorati che abbia accettato il nostro invito, sicuri che questa manifestazione potrà dimostrare ulteriormente l’alta qualità dei talenti sardi” dichiarano i soci fondatori MUS.ART".

Domenica 28 settembre, alle 16:00, la Master terminerà con il concerto finale tenuto dagli studenti e aperto al pubblico. Per iscriversi, consultare il regolamento ufficiale e ottenere ulteriori informazioni, è possibile visitare i profili social dell'Associazione Culturale "MUS.ART".