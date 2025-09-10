Durante la notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Dolianova hanno arrestato un uomo di 34 anni, celibe, residente in città e già noto alle autorità, accusato di rapina.

L'allarme è stato lanciato grazie alla segnalazione di un passante che ha assistito a una colluttazione lungo via Martin Luther King e ha prontamente chiamato il numero di emergenza 112. I militari sono intervenuti rapidamente sul posto, mettendo fine al violento confronto e ripristinando l'ordine, assicurando la sicurezza dei presenti.

Dalle indagini immediate è emerso che, poco prima, l'uomo aveva rubato un'auto parcheggiata lungo via Mazzini, e il figlio del proprietario, un 33enne di Dolianova, insieme a un amico coetaneo, lo aveva individuato e affrontato dopo che il sospettato aveva tentato di fuggire speronando leggermente la loro auto.

I Carabinieri hanno ricostruito l'intera sequenza degli eventi e arrestato il 34enne. Tutti i coinvolti, compreso l'arrestato, sono stati visitati dalla Guardia Medica di Dolianova per lievi lesioni che richiedono pochi giorni di guarigione. L'Autorità Giudiziaria ha disposto che l'arrestato fosse messo agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo fissato per la mattinata successiva.