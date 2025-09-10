Una protesta silenziosa, ma significativa, ha colpito la Costa Smeralda nella serata di ieri, martedì 9 settembre, quando attivisti pro Palestina hanno versato vernice rossa su una roccia iconica lungo la strada che porta a Porto Cervo.

Questo atto simbolico è parte di una serie di azioni di protesta contro l'arrivo di turisti israeliani, che potrebbero includere soldati dell'Idf, in un resort di Santa Teresa Gallura. La comunità locale ha espresso il proprio dissenso in maniera pacifica davanti all'aeroporto e all'hotel, chiedendo il riconoscimento dello stato di Palestina e la fine della violenza a Gaza.

La roccia, nota come simbolo di esclusività e lusso nella zona, è stata oggetto di attenzione da parte delle autorità locali, con i Carabinieri che stanno indagando sull'accaduto e programmando la pulizia della roccia nelle prossime ore.