Si è conclusa con la raccolta di 20 sacche di sangue la giornata dedicata alla donazione organizzata a Sassari martedì 25 novembre. L’autoemoteca dell’Avis Provinciale di Sassari è rimasta operativa sin dalle 8 del mattino nel piazzale Giovanni Falcone, dove donatori e volontari hanno partecipato con grande senso di responsabilità.

L’iniziativa, organizzata dall’Avis Comunale di Sassari, ha visto il coinvolgimento di tre importanti realtà istituzionali del territorio: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Corte di Giustizia Tributaria. Una collaborazione significativa, che conferma quanto il lavoro congiunto tra istituzioni e volontariato sia essenziale per diffondere la cultura della solidarietà.

"La donazione del sangue rappresenta un gesto essenziale che contribuisce a garantire cure e supporto ai pazienti che necessitano di trasfusioni, comprese le persone affette da patologie croniche come la talassemia o coloro che affrontano percorsi ospedalieri complessi - sottolinea Antonio Dettori, presidente dell'Avis Provinciale di Sassari -. Il lavoro quotidiano dell’Avis è orientato a mantenere viva questa consapevolezza e ad avvicinare sempre nuove persone alla donazione".

L’Avis Provinciale di Sassari rinnova dunque il proprio invito a tutti i cittadini idonei a donare, ricordando che ogni sacca può fare la differenza nel sostegno al sistema sanitario e alla comunità. Si può donare prenotandosi sul sito dell’Avis www.avisprovincialesassari.it scegliendo la data e l’orario.