Un bimbo di appena 50 giorni, in imminente pericolo di vita, è stato trasferito oggi d’urgenza da Alghero a Roma grazie a un volo sanitario dell’Aeronautica Militare. L’intervento, effettuato con un velivolo G-650 del 31° Stormo di Ciampino, ha consentito al piccolo, ricoverato presso l’AOU di Sassari, di raggiungere in tempi rapidi l’ospedale Bambino Gesù, per ricevere cure specialistiche specifiche e necessarie al suo caso.

Il volo - sottolinea l'Aeronautica Militare - , come da prassi, è stato attivato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, dopo la richiesta della Prefettura di Sassari.

Partito da Ciampino, sede del 31° Stormo, il G-650 ha raggiunto l'aeroporto di Alghero dove ha imbarcato il bambino, accompagnato dai suoi genitori e da un'equipe medica per l'assistenza in volo, decollando quindi subito dopo alla volta di Roma. Giunti a Ciampino, il bimbo è stato affidato al personale sanitario che lo attendeva in ambulanza, per il successivo ricovero.