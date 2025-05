Un 26enne pregiudicato e un 21enne, entrambi di Sassari, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari per rapina aggravata in concorso, da parte della Polizia di Stato, per decisione del GIP del Tribunale di Sassari, a seguito di un'indagine condotta dalla Squadra Mobile di Sassari, guidata dal Pubblico Ministero.

La vicenda risale a qualche giorno fa, quando i due avrebbero aggredito un minore per strada nel centro storico, costringendolo a seguirli in una zona isolata, dove lo avrebbero picchiato e minacciato con un oggetto affilato, per poi sottrargli 100 euro. La vittima ha cercato di chiedere aiuto con il proprio cellulare, ma è stato privato del telefono dai rapinatori che volevano impedirgli di chiedere soccorso.

Dopo essere riuscito a liberarsi, il minore è fuggito e ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato grazie all'intervento di un passante. La Squadra Mobile ha avviato un'indagine che ha portato alla raccolta di prove cruciali sul coinvolgimento dei due giovani nella rapina.