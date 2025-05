È stato trafitto da una inferriata mentre avrebbe cercato di oltrepassare una recinzione vicino al Colosseo, probabilmente per ammirare il celebre monumento romano. Vittima un uomo di 47 anni, cittadino americano ma residente a Taiwan.

L'incidente, come riporta Rai News, è avvenuto venerdì 2 maggio intorno alle ore 17:00 e ha visto il turista rimanere impalato mentre perdeva molto sangue. Dopo aver emesso grida di dolore, l'uomo ha perso i sensi e si è ritrovato sospeso all'inferriata.

Numerose persone presenti sul luogo hanno assistito imperterrite alla scena e hanno prontamente chiamato i soccorsi. Le autorità sanitarie, insieme ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, sono intervenuti in breve tempo. Attualmente, l'uomo è ricoverato in condizioni critiche, ma la sua vita non è più in pericolo.

Dopo essere stato trasportato in ospedale, l'uomo è stato operato chirurgicamente e la ferita è stata chiusa con più di 80 punti di sutura. Intanto si cerca ancora di chiarire la precisa dinamica dell’accaduto. L'uomo verrà interrogato dai Carabinieri al fine di esporre la sua versione dei fatti. Al momento si suppone che il suo gesto sia stato determinato esclusivamente dalla volontà di ammirare da vicino il Colosseo.

Secondo una prima ricostruzione riportata dal quotidiano, il turista si trovava in vacanza a Roma da poco tempo insieme alla sua famiglia e ad alcuni amici.