Sabato 4 maggio, l'Health Care Center di Sassari ha ospitato un totale di oltre duecentoventi screening ecografici e cardiologici per un'iniziativa organizzata da "Il Quadrifoglio" in collaborazione con i sindacati ES Polizia e SIC Carabinieri.

La partecipazione è stata notevole, grazie alle tariffe agevolate offerte, dimostrando un crescente interesse per la prevenzione della salute. Durante l'intera giornata, il personale medico e infermieristico della società ha fornito servizi specializzati, inclusi prelievi e fisioterapia, al fine di garantire a ciascun partecipante una valutazione dettagliata del proprio stato di salute.

"Siamo molto soddisfatti della partecipazione dei colleghi e dei loro familiari a questa iniziativa - hanno dichiarato Giovanni Cabras e Michele Tangianu, rispettivamente Segretari Generali Regionali per le sigle sindacali ES Polizia Sardegna e SIC Carabinieri Sardegna, che hanno promosso e organizzato l'evento - e particolarmente contenti del fatto che si siano avvicinati ai controlli sanitari persone di ogni età, anche molto giovani, testimoniando il successo della nostra campagna di diffusione della cultura della prevenzione nella nostra categoria".

"Questi risultati ci spronano - dicono i sindacalisti in divisa in una nota congiunta - a organizzare ulteriori eventi che vadano in questa direzione, offrendo un supporto importante per il controllo della salute ai colleghi e ai loro familiari"

"Desideriamo sentitamente ringraziare sanitari e amministrativi che si sono impegnati con grande professionalità, insieme ai colleghi che hanno contribuito con dedizione e volontariamente per dare ulteriore impulso alle attività di prevenzione sanitaria", concludono.