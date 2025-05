L'anticiclone che nei giorni scorsi ha portato un inaspettato assaggio d'estate in Italia ha terminato il suo periodo di dominio, facendo spazio nuovamente a temporali, grandinate e forti piogge. È quanto riferisce Antonio Sanò, sul sito www.iLMeteo.it. "Vari fronti perturbati stanno raggiungendo l'Italia - afferma - colpendo principalmente il Centronord. Saranno alimentati in quota da aria fresca proveniente dal Mare del Nord e sospinti da venti di Libeccio e Scirocco".

Le due masse d'aria in conflitto daranno origine a temporali potenzialmente violenti, con possibilità di grandine e trombe d'aria in alcune aree. Le regioni più colpite saranno Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Toscana, mentre il Sud sarà relativamente al riparo grazie all'alta pressione.

Questa instabilità persisterà fino a mercoledì, con precipitazioni meno frequenti e concentrate nel pomeriggio da giovedì. Durante il fine settimana, l'alta pressione si rinforzerà sull'Italia portando tempo più stabile e caldo. Le temperature seguiranno la tendenza delle precipitazioni: in presenza di pioggia saranno più basse, altrimenti saliranno, mantenendosi comunque miti e leggermente sotto la media stagionale.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, lunedì 5 maggio

Cielo prevalentemente nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, sul settore nord-occidentale dalle ore centrali della giornata.

Temperature: in diminuzione, principalmente nei valori minimi.

Venti: deboli o localmente moderati da ovest sud-ovest in rinforzo nelle ore centrali della giornata.

Mari: mossi, localmente molto mossi sul settore occidentale.

Previsioni per domani, martedì 6 maggio

Cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Attenuazione dei fenomeni dalla serata.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali tendenti all'attenuazionenelle e alla variabilità dalla tarda serata.

Mari: prevalentemente mossi, localmente molto mossi sul settore occidentale.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da cielo irregolarmente nuvoloso; per giovedì si prevede invece cielo generalmente poco nuvoloso. Le temperature minime rimarranno pressoché stazionarie, mentre le massime tenderanno a un aumento giovedì. I venti soffieranno deboli in prevalenza dai quadranti occidentali mercoledì tendenti alla variabilità nel giorno seguente. I mari saranno poco mossi sul settore orientale, mossi altrove con moto ondoso in progressiva attenuazione nella giornata di giovedì.