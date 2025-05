Una lite tra due minorenni è culminata in un violento attacco con un coltello ieri sera in un parco a Quartu Sant'Elena. Un ragazzo di 15 anni è stato ricoverato in ospedale con una ferita alla spalla che richiederà sette giorni per guarire, mentre il presunto responsabile dell'aggressione, un 14enne, è stato bloccato dalla Polizia e riconsegnato alla sua famiglia.

Le autorità del Commissariato di Quartu stanno attualmente indagando sulla vicenda, avvenuta nei giardini di via Varsavia, che ha coinvolto due ragazzi le cui famiglie sono già note alle forze dell'ordine. Le circostanze che hanno portato alla lite tra i due adolescenti non sono ancora chiare, ma, secondo quanto riferito dagli agenti, sembra che la discussione abbia scatenato l'aggressione da parte del più giovane.

I soccorsi medici e le forze dell'ordine sono intervenuti immediatamente sul posto, e il ferito è stato trasportato in ospedale con una prognosi di sette giorni prima di essere dimesso. Il ragazzo di 14 anni è stato affidato ai suoi familiari mentre la Polizia prepara una relazione da presentare alla Procura per i Minorenni, che potrebbe comportare misure come l'affidamento a una struttura per il giovane.