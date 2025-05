Specchietti rubati, potenziali oggetti per commettere reati e droga. Questo il ritrovamento da parte dei Carabinieri di Sanluri ieri, domenica 4 maggio.

Durante un controllo serale in via Carlo Felice, i militari hanno fermato un 32enne alla guida di una Peugeot 206. Visibilmente agitato, l'uomo è stato sottoposto a un test salivare che ha rivelato la presenza di sostanze stupefacenti nel suo organismo. Durante la perquisizione della sua auto, sono stati trovati due specchietti retrovisori che corrispondevano a quelli rubati da una Toyota Aygo il 1° o il 2 marzo. Inoltre, sono stati scoperti oggetti potenzialmente utilizzabili per commettere reati, di cui l'uomo non è riuscito a dare spiegazioni convincenti.

Dopo aver rivolto frasi oltraggiose ai Carabinieri, l'uomo è stato denunciato in libertà alla Procura di Cagliari per ricettazione, guida sotto l'effetto di stupefacenti e oltraggio a pubblico ufficiale. La sua patente è stata ritirata e l'auto sequestrata insieme agli specchietti, che saranno restituiti alla legittima proprietaria.

Grazie all'intervento dei Carabinieri, l'autore del furto di marzo è stato identificato, confermando l'impegno dell'Arma nella lotta ai reati predatori e alla guida in condizioni di alterazione, per garantire la sicurezza stradale e la tutela del patrimonio dei cittadini.