"Buon compleanno amore", Sono queste le semplici ma allo stesso tempo struggenti parole, accompagnate da un cuore rosso e l'immagine di un cielo in cui il sole prova a farsi spazio tra una nuvola bianca, scelte da Gino Cecchettin per fare gli auguri, attraverso i profili social, alla sua amata figlia Giulia che oggi, 5 maggio, avrebbe compiuto 24 anni.

Giulia Cecchettin è stata brutalmente uccisa l'11 novembre 2023 con 75 coltellate dall'ex fidanzato Filippo Turetta, vicenda che sconvolse tutta l'Italia e per cui il giovane è stato condannato all'ergastolo

Ha scelto invece quattro foto private la sorella Elena che, sui propri profli social, scrive "oggi avresti compiuto gli anni che avevo io quando ti ho persa per sempre" e un post con le stesse foto con la didascalia in tedesco: "wenn alles brennt für dich ja, vielleicht auch ich", che significa quando tutto brucia per te sì, forse anche io".