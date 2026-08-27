La Guardia costiera di Alghero ha salvato quattro persone da un'imbarcazione incagliata sugli scogli nell'insenatura di Cala Dragunara, a Capo Caccia, in condizioni meteorologiche avverse.

L'allarme è stato ricevuto intorno all'una della notte scorsa, e la motovedetta Cp 871 è stata inviata sul posto nonostante le difficili condizioni del mare. Una volta giunta a destinazione, la Guardia costiera ha trovato l'imbarcazione di circa 21 metri incagliata con quattro persone a bordo, che sono state trasportate in salvo.

Due donne sono state portate a terra per essere assistite dal personale medico, mentre la motovedetta è tornata indietro per coordinare il recupero dell'imbarcazione incagliata. Dopo aver verificato che lo scafo fosse integro, la barca è stata rimorchiata in un luogo sicuro sotto la sorveglianza della Guardia costiera, che ha anche monitorato eventuali sversamenti di liquidi in mare durante l'operazione di recupero.