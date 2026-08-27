Scomparso ad Alghero, si cerca Sandro Silanos. È rivolto a residenti, visitatori e cittadini delle zone limitrofe l’appello per contribuire alle ricerche dell’uomo, del quale non si hanno notizie.

L’ultimo avvistamento, secondo le informazioni diffuse nell’appello, sarebbe avvenuto presso l’autolavaggio Pinguino Verde di Alghero.

Sandro Silanos è alto 174 centimetri, ha capelli brizzolati e occhi castano-verdi. Al momento della scomparsa indossava una maglietta grigio scuro e pantaloni verde/grigio scuro.

Chiunque dovesse avvistarlo o avere informazioni utili alla sua ricerca è invitato a contattare immediatamente il numero 333 918 3080.

L’appello è quello di prestare la massima attenzione e di condividere la segnalazione il più possibile, affinché possa raggiungere il maggior numero di persone e contribuire al ritrovamento di Sandro Silanos.