È stato proclamato il lutto cittadino a Buddusò per la giornata di giovedì 13 novembre, in concomitanza con i funerali di Sebastiano Marrone, il giovane carabiniere di 23 anni morto in un tragico incidente stradale nel Foggiano.

Il sindaco Massimo Satta ha voluto esprimere a nome di tutta la comunità “un profondo abbraccio ai genitori, ai fratelli e a tutti i familiari, condividendo con loro un dolore che lascia senza parole”.

“La perdita di un giovane di soli 23 anni sconvolge e ferisce l’animo di tutti noi – si legge nella nota del Comune –. Il ricordo di Sebastiano, della sua dolcezza e della sua luce, resterà vivo nel cuore di tutti noi”.

I funerali si terranno alle ore 15:30 nella chiesa di Santa Anastasia a Buddusò.

La tragedia

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 10 novembre, a circa dieci chilometri da San Severo, sulla strada provinciale 109 per Lucera. Il giovane militare prestava servizio presso la caserma dei Carabinieri di San Severo da poco meno di un anno.

Secondo una prima ricostruzione, Sebastiano si trovava da solo a bordo dell’auto di servizio e stava rientrando in caserma quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Inutili i soccorsi giunti sul posto: per il giovane carabiniere non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio della comunità

La notizia della sua morte ha rapidamente raggiunto la Sardegna, provocando profonda commozione a Buddusò, dove Sebastiano era conosciuto e stimato.

“Nonostante la sua giovane età – ha scritto il Comune – Sebastiano ha saputo incarnare i valori più alti del servizio e della dedizione: il senso del dovere, la generosità, la disponibilità verso gli altri. Era un ragazzo che amava il proprio lavoro e la propria comunità”.

Il sindaco e l’amministrazione comunale si sono stretti “con affetto sincero alla sua famiglia, ai colleghi dell’Arma e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Buddusò perde non solo un servitore dello Stato, ma un figlio amato, un giovane esempio di impegno e di umanità”.

Le cerimonie di addio

Questa mattina, in concomitanza con le esequie, a San Severo si è svolta una cerimonia solenne attraverso la quale la comunità si è stretta attorno alla famiglia del militare e a quella dell’Arma.

In Sardegna, nel suo paese natale, i funerali di Sebastiano Marrone si terranno giovedì 13 novembre alle ore 15:30 nella chiesa di Santa Anastasia a Buddusò.

Le parole del ministro Crosetto

Dal mondo istituzionale è arrivato anche il messaggio del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha espresso “profonda tristezza per la scomparsa del giovane militare, un servitore dello Stato che ha perso la vita a seguito di un tragico incidente stradale nello svolgimento del proprio servizio”.

“A nome mio e di tutta la Difesa – ha aggiunto – esprimo vicinanza ai familiari, al comandante generale Salvatore Luongo e a tutti i colleghi dell’Arma”.

Il ricordo del Sindacato Indipendente Carabinieri

Commosso anche il messaggio del Sindacato Indipendente Carabinieri (SIC), che ha ricordato Sebastiano come “un giovane militare animato da valori autentici, da quello spirito di servizio e da quella dedizione che rappresentano l’essenza stessa dell’Arma”.

“Così giovane e già così deciso – scrive la Segreteria regionale del SIC Sardegna – aveva scelto di dedicare la propria vita interamente alla tutela della collettività e alla difesa dei cittadini, con l’orgoglio e l’onore di indossare la divisa”.