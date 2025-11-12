Una spada giapponese tipo "katana" e una spada tipo "potens", insieme a diverse armi da soft-air che sono repliche fedeli di armi reali, ma prive del tappo rosso che serve a renderle innocue anche a chi non è esperto, sono state trovate lo scorso 3 novembre, durante un'operazione di controllo del territorio organizzata dal Comando della Compagnia Carabinieri di Bitti per verificare il rispetto delle normative sul possesso delle armi da fuoco, i Carabinieri della Stazione di Bitti, che hanno condotto una perquisizione domiciliare a carico di un ventiduenne di Onanì.



Dopo ulteriori verifiche, è emerso che il giovane non avrebbe mai segnalato alle autorità il possesso di queste armi, quindi tutto è stato sequestrato e il ragazzo è stato denunciato per detenzione abusiva di armi.





