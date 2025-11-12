È accusato di maltrattamenti in famiglia un operaio di 60 anni, residente a Iglesias, sposato e già conosciuto dalle Forze dell'Ordine, che durante la notte scorsa, è stato arrestato i Carabinieri della Stazione di Iglesias, supportati da un'unità del Nucleo Operativo e Radiomobile.



L'intervento dei militari è scattato da una segnalazione al numero di emergenza 112, fatta da un vicino che aveva sentito una violenta discussione familiare in atto. Sul posto, i Carabinieri hanno accertato che l'uomo aveva appena aggredito la sua convivente, la quale aveva infatti lividi e segni di percosse su braccia e gambe.



La donna ha deciso di presentare denuncia, raccontando anche di episodi passati di violenza, insulti e minacce di morte subiti nel tempo.

Dopo le procedure di identificazione, l'uomo è stato portato in caserma e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta (CA), a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.





