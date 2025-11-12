Avrebbe illegalmente prelevato dai depositi comunali numerose attrezzature da lavoro appartenenti al Comune, così dopo la segnalazione presentata dall'amministrazione comunale lo scorso ottobre, i Carabinieri della Stazione di Serrenti hanno denunciato un operaio comunale di 47 anni per peculato, reato per il quale era già noto alle Forze di Polizia.



L'attività investigativa complessa è stata condotta analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza comunale, raccogliendo testimonianze ed effettuando servizi di osservazione mirati. Questo ha permesso di ricostruire con precisione le azioni dell'uomo.



Dopo aver ipotizzato le indagini, è stata eseguita una perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta di parte delle attrezzature rubate, nascoste con cura all'interno della sua abitazione. Le attrezzature, del valore complessivo stimato di circa 1.500 euro, sono state sequestrate e saranno restituite all'amministrazione comunale.





