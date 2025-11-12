La scorsa settimana, la polizia ha arrestato tre persone che sarebbero collegate alla gestione di una vasta piantagione di marijuana rinvenuta lo scorso estate nei campi di Lodine, nella provincia di Nuoro.

Le indagini condotte dal commissariato di Gavoi e dalla Squadra mobile di Nuoro, avviate subito dopo il rinvenimento e il sequestro della piantagione, hanno condotto gli agenti a fermare i sospettati nel corso del fine settimana.

Secondo le autorità, vi sono prove sufficienti che implicherebbero direttamente i tre nell'attività di coltivazione delle oltre 1.600 piante di marijuana.