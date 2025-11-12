Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Cagliari ha denunciato a Villaputzu una donna di 55 anni, amministratrice unica di una società nel settore del commercio, per non aver nominato un medico competente per la sorveglianza sanitaria, come richiesto dalla legge.



Le violazioni delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro sono state rilevate durante un'ispezione, con sanzioni totali di 1.500 euro.



Questa azione fa parte degli sforzi dell'Arma dei Carabinieri per garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e la protezione dei lavoratori attraverso attività di prevenzione e vigilanza.