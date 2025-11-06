La Polizia locale di Sassari non ha mancato al periodico appuntamento con la donazione del sangue da parte del personale del Comando, ancora una volta in prima linea, sia per sensibilizzare sul tema sia soprattutto con un’azione concreta.

Stamattina, 6 novembre, trentadue agenti hanno risposto alla richiesta dell’Avis comunale. All’iniziativa era presente anche il sindaco Giuseppe Mascia, che ha voluto sottolineare l’importanza di questo momento di sensibilizzazione e aiuto tangibile, e del supporto alla struttura sanitaria che affronta tutto l’anno gravi criticità per l’insufficienza di plasma, necessario per assicurare le trasfusione ai pazienti talassemici, oncologici e per gli interventi chirurgici.

La giornata di oggi è inserita in un calendario fisso di donazioni da parte del personale del Comando, in modo da assicurare tutto l’anno il proprio supporto. Purtroppo la carenza di donatori rende la situazione sempre più critica e il rischio è che possa essere compromesso il regolare svolgimento delle attività assistenziali. In Sardegna il fabbisogno è particolarmente elevato, sia per la grossa incidenza di talassemia nell’isola, sia per l’età media elevata della popolazione. Questo comporta un aumento fisiologico delle patologie che si accompagnano ad anemie, come per i malati oncologici, ma anche delle sedute chirurgiche. A ciò si aggiungono le urgenze che necessitano di sacche di sangue salvavita.

Per donare ci si può prenotare chiamando il Servizio Trasfusionale in via Monte Grappa 82, 0792646496 sala donazioni 0792646462 accettazione donatori dalle 8 alle 13,30. Dal lunedì al sabato 0792646021 accettazione serale 16 alle 18 dal lunedì al venerdì; oppure al numero dell’Avis comunale di Sassari in via Cesare Pavese 1 079252577, dalle 8 alle 12, o 3701434967, dalle 13 alle 20.