Tragedia questa mattina ad Arignano, piccolo centro alle porte di Torino, dove un bus scolastico e un’auto si sono scontrati violentemente.

Nell’impatto ha perso la vita il conducente dell’auto, mentre una ventina di studenti che viaggiavano a bordo dell’autobus sono rimasti feriti in modo non grave.

Sul pullman c'erano circa cinquanta ragazzi diretti a scuola. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118 di Azienda Zero, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e l’elisoccorso regionale.

I soccorritori hanno prestato le prime cure ai giovani passeggeri, trasportando i contusi negli ospedali della zona per accertamenti. Nessuno di loro verserebbe in condizioni preoccupanti.

Secondo una prima ipotesi, lo scontro sarebbe avvenuto in curva, ma restano da chiarire le cause che hanno portato il bus e l’auto a trovarsi sulla stessa traiettoria.