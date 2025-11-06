Un vero e proprio deposito di droga scoperto nell’hinterland cagliaritano. La Polizia ha sequestrato oltre 27 chili di sostanze stupefacenti e arrestato un uomo di 37 anni, insospettabile organizzatore di eventi, incensurato e residente a Quartu Sant’Elena, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione, condotta dagli uomini della Sezione Falchi della Squadra Mobile di Cagliari, è il risultato di prolungati servizi di osservazione e pedinamento che hanno permesso agli investigatori di individuare il giro illecito. Durante una prima perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato 40 grammi di hashish, 240 grammi di marijuana, una macchina per il sottovuoto e oltre 42.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Le indagini hanno poi condotto i Falchi a due ulteriori abitazioni, sempre nella disponibilità dell’uomo, dove sono stati rinvenuti 5 chili di marijuana e 190 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 21 chili. I panetti, contrassegnati da diversi loghi riconducibili a varietà note sul mercato illegale della cannabis, erano pronti per essere immessi sul mercato.

In totale, il sequestro ammonta a più di 6 chili di marijuana e 21 chili di hashish, destinati – secondo gli investigatori – alla mala movida cagliaritana. Il valore dello stupefacente, al dettaglio, si aggirerebbe attorno a diverse decine di migliaia di euro.

L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare la rete di approvvigionamento e di distribuzione della droga.