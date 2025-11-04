PHOTO
Putifigari si prepara a vivere un fine settimana di festa, tra natura, tradizione e gastronomia. Il paese della provincia di Sassari, con circa 690 abitanti, a circa 20 km da Alghero e 27 da Sassari, celebra quest’anno la 40ª edizione della Mostra Micologica: un traguardo importante che testimonia l’impegno costante del Comune di Putifigari e delle associazioni del territorio nel valorizzare l’ambiente, le eccellenze enogastronomiche e la cultura locale.
L'accogliente centro sorge in un’area ricca di testimonianze archeologiche: spicca la necropoli di Monte Siseri, databile tra il 3200 e il 2600 a.C., con le sue quattro domus de janas ricavate nel tufo rosa. Tra queste, la “Domu de s’Incantu” o “Tomba dell’architettura dipinta” è considerata una delle più spettacolari della Sardegna e, dal 2025, è ufficialmente riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità UNESCO, a conferma del suo straordinario valore storico e artistico.
L’edizione 2025, 8 e 9 novembre, organizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, di Forestas e con la collaborazione della Pro Loco, delle associazioni culturali e sportive del paese, proporrà un ricco programma di appuntamenti dedicati al mondo dei funghi e ai sapori dell’autunno.
Un calendario ampio e articolato con escursioni, laboratori esperienziali, trekking, convegni, mostre, degustazioni, momenti didattici per bambini e ragazzi e tanta musica.
Tra gli appuntamenti principali, le escursioni micologiche e il percorso “Il Sentiero dei Funghi”, il Convegno “I funghi degli ambienti mediterranei”, i laboratori immersivi e didattici nella biblioteca comunale e gli spazi dedicati ai più piccoli. Grande attesa anche per la gara gastronomica “Cugumeddu Time”, per la Sagra del Porcino e del Porcetto, e per gli spettacoli serali con musica e tradizione.
Domenica 9 novembre il paese vivrà la sua giornata clou: dalle dimostrazioni di cucina e laboratori esperienziali, alle mostre artigianali e al concerto dei Nomadi al Parco Giardino di via Umberto, che chiuderà in musica una settimana di celebrazioni.
“La Mostra Micologica del Capo di Sopra di Putifigari compie 40 anni, un traguardo importante per una manifestazione che, da semplice esposizione locale, è cresciuta fino a diventare uno degli appuntamenti micologici più rilevanti a livello nazionale”, ha detto la sindaca Antonella Contini, sottolineando non solo come la manifestazione rappresenti un’eccellenza del territorio e un motivo d’orgoglio per l’intera comunità, ma anche evidenziando il valore di un evento che ogni anno unisce generazioni diverse nel segno della tradizione.
PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2025
8:00 – Escursione micologica
Escursione in 3 località diverse del territorio regionale
Partenza Piazza Boyl con Associazione Micologica Sarda Onlus Putifigari
⸻
SABATO 8 NOVEMBRE 2025
8:30 – Escursione “Il Sentiero dei Funghi”
Località Sas Timonas – Sos Coroneddu
Partenza: palestra comunale
Ass. Culturale Archeo Trekking Putifigari
8:30 – Trekking a cavallo “4ª Edizione Ippovia del Porcino”
Sa Tanca Noa e Pagliaresu, Associazione A.S.D.P.S. IPPICA EBBAS
Escursione guidata con pranzo al sacco, prenotazione obbligatoria
10:00 – Convegno “I funghi degli ambienti mediterranei”
Auditorium comunale – Coordinato dal micologo Renato Brotzu
15:30 – Maratona Micologica 2025
Auditorium comunale (partenza)
Corsa cittadina su tre giri del percorso urbano
ASD Polisportiva Boyl di Putifigari
16:00 – Laboratori per bambini e ragazzi
Biblioteca comunale “Francesco Pirina”
Funghi Lego, penna 3D e visori VR
Associazione ZOE
18:00 – Inaugurazione 40ª Mostra Micologica del Capo di Sopra: Laboratori esperenziali e percorsi immersivi
Palestra comunale
Esibizione Coro S’Ena Frisca e Gruppo Folk Putifigari
20:30 – Fantasia de Ballos
Piazzale fronte Palestra comunale
Con la partecipazione del Coro S’Ena Frisca e Gruppo Folk Putifigari
⸻
DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025
9:00 – Apertura Info Point
Area mostra – Consulta Giovanile di Putifigari
9:30 – Ferratura dei cavalli
Area mostra – Dimostrazione del mastro ferraio e vestizione cavalli
ASDPS Ippica Ebbas
9:30 – Apertura 40ª Mostra Micologica del Capo di Sopra: Laboratori esperenziali e percorsi immersivi
Palestra comunale
9:30 – Convegno “L’Arte dei muri a secco”
Centro Sociale Via Aldo Moro
A cura dell’Istituto Bellieni
10:00 – Apertura 10ª edizione “Arti e Mestieri” e punti ristoro
Via Delitala e Via Gramsci
Percorso gastronomico e artigianale
10:00 – Servizio filatelico temporaneo
Palestra comunale – A cura di Poste Italiane
10:00 – Laboratori enogastronomici esperenziali e immersivi – Area mostra
Ore 10:00 – 12:00 Risotto ai funghi, a cura dello Chef Fabio Zago
Ore 12:00 – 14:00 Panadas ripieni di funghi, a cura di Bianca Pazzola
Ore 14:30 – 16:30 Culurgiones ai funghi, a cura dello Chef Fausto Tavera
Ore 16:30 – 18:30 Antipasti a base di funghi, a cura dello Chef Antonello Casula
Laboratorio per bambini
Ore 10:30 – 12:30 Spianatina padellino ai funghi, a cura di Antonio Sechi
10:00 – Mostra “Manos de Oro”
Auditorium comunale
Dimostrazioni artigianali sul costume tradizionale sardo
Associazione Gruppo Folk Putifigari
10:00 – Museo dell’Apicoltura
Area mostra – Esposizione strumenti e smielatura
Associazione Apistica Su Moju
10:00 – Laboratori per bambini “Ricette da Fiaba”, “Un grande giardino” e “Quaderni d’autunno”
Biblioteca comunale “Francesco Pirina”, Associazione Lughenè
10:00 – Presentazione itinerante del cane lupo cecoslovacco
Area mostra – Didattica per bambini e adulti
Allevamento Lupus Logudori
10:30 – Laboratorio esperenziale di cucina tradizionale “Recuttu, Tucaru e Aranzu, culinzones putifigaresos”
Via Gramsci, a cura di Fainas de Feminas
10:30 – Laboratorio “Mani in pietra” (6 – 10 anni)
Giardini Via Delitala
A cura dell’Istituto Bellieni
11:00 – Laboratorio “Dae su cumassu a su pane”
Laboratorio esperenziale sulla lavorazione del pane tipico di Putifigari
Via Gramsci
Dimostrazione della preparazione del pane tradizionale
Associazione Culturale Fainas de Feminas
11:00 – Concerto Jazz “Ajo Azuni Jazz Orchestra”
Area fronte palestra comunale
In collaborazione con Scuola Civica di Musica Ischelios
11:00 – “Alla scoperta dei mieli” – Laboratorio esperenziale immersivo con visore 3D
Piazzale fronte palestra comunale
Progetto di realtà aumentata con visori 3D
Associazione Su Moju
10:30 – Apertura giochi GLE (Grandi Giochi in Legno)
Campo di calcetto – Attività per bambini
Associazione Lughenè
12:00 – Sagra Porcino e Porcetto
Sottopalestra comunale – A cura della Pro Loco Putifigari
Primo turno ore 12:00; secondo turno ore 13:30
15:00 – Vestizione del costume sardo
Auditorium comunale – Gruppo Folk Putifigari
15:00 – Laboratori per bambini
Biblioteca comunale “Francesco Pirina”
Funghi Lego e penna 3D
Associazione ZOE
15:00 – “Chi balla vive meglio”
Piazza Boyl – Spettacolo di ballo e musica
Associazione ASD BailaRte
15:00 – “Tra le api” – Laboratorio esperenziale immersivo con visore 3D
Piazzale fronte palestra comunale
Progetto di realtà aumentata con visori 3D
Associazione Su Moju
16:00 – “Sentieri di folk e danza”
Esibizioni itineranti di gruppi folk per le vie del paese
Associazione Culturale Gruppo Folk Putifigari
16:00 – Aperitivo micologico e musica live
Vie del centro e bar – Musica con I Tremendi, The Four Trio, Gli Scordati
Associazione Culturale Coro S’Ena Frisca
18:00 – Concerto dei Nomadi
Parco Giardino Via Umberto