Tragedia nella notte a Villa San Pietro, lungo viale Sardegna, dove un uomo di 46 anni di Pula, Andrea Cammisuli, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente, alla guida di una BMW Serie 3, avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento, finendo la propria corsa contro una rotatoria presente lungo il viale.

L’impatto è stato violentissimo: l’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza al Brotzu di Cagliari, dove purtroppo è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Pula, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.