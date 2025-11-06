Si è presentato spontaneamente alla Polizia Locale nella tarda serata di ieri il giovane di 25 anni residente a San Gavino Monreale che, poche ore prima, aveva investito una donna di 51 anni in via Calamattia a Cagliari, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso.

Le indagini avviate immediatamente dagli agenti della Polizia Locale hanno consentito in breve tempo di identificare il veicolo coinvolto, un furgone intestato a un’azienda attiva nel settore della logistica, e di risalire al suo conducente.

Sentendosi ormai braccato, il giovane ha deciso di costituirsi per evitare ulteriori conseguenze. È stato denunciato per i reati di fuga e omissione di soccorso.

La donna investita, trasportata in ospedale, non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni gravi che richiederanno un lungo periodo di cure e riabilitazione.