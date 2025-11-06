Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri ad Alghero, dove un furgone è andato completamente distrutto dalle fiamme in via Mazzini, all’angolo con via De André.

L’allarme è scattato intorno alle 18:30, quando sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Alghero, che ha immediatamente avviato le operazioni di spegnimento per evitare che il rogo si estendesse a un vicino caseggiato dell’Enel.

Nonostante la rapidità dell’intervento, il mezzo è stato avvolto e distrutto dal fuoco. Sul posto sono intervenuti anche Polizia Stradale, Carabinieri e Polizia Locale. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.