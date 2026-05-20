Nel 2025, più di 500 donne sono state sottoposte a interventi chirurgici per patologie mammarie, di cui circa 330 per tumori maligni, registrando un aumento del 25% rispetto all'anno precedente presso la Breast Unit dell'Aou di Sassari, un punto di riferimento nel trattamento del cancro al seno per il Centro-Nord Sardegna.

Fondata nel 2023 e guidata da Alessandro Fancellu, referente regionale per la Sardegna di Senonetwork Italia, la rete nazionale delle Breast Unit, la struttura si concentra sulla prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno secondo elevati standard di qualità europei.

Il prossimo congresso "La Donna al Centro: percorsi multidisciplinari in Senologia - SassariBreast 2.0", che si terrà i prossimi 22 e 23 maggio presso il Palazzo della Provincia e della Città Metropolitana di Sassari, metterà in primo piano l'approccio multidisciplinare, l'innovazione clinica e la personalizzazione delle cure nel trattamento del tumore al seno.

L'evento riunirà specialisti provenienti da diverse parti della Sardegna e da rinomate Breast Unit italiane per discutere sulle ultime evoluzioni nella gestione della malattia.

Alessandro Fancellu, direttore della Struttura complessa Breast Unit dell'Aou di Sassari, e Giuliana Giuliani, esperta di chirurgia senologica per pazienti ad alto rischio eredo-familiare, saranno i responsabili scientifici del congresso.

Grazie all'approccio multidisciplinare adottato dalle Breast Unit, la gestione del tumore al seno è stata rivoluzionata negli ultimi anni, ponendo la donna al centro del percorso di cura attraverso l'integrazione di innovazioni tecnologiche, trattamenti personalizzati e miglioramento della qualità della vita.

La Breast Unit dell'Aou di Sassari garantisce un approccio globale dalla diagnosi alla riabilitazione, seguendo le linee guida europee e offrendo un percorso integrato grazie a specialisti dedicati. I dati dell'ultimo anno confermano la crescita della struttura e la fiducia delle pazienti nel percorso di cura offerto.

Durante il congresso, verranno presentate innovative tecnologie in senologia, approfondimenti sul trattamento dei tumori precoci e su tecniche avanzate come la mastectomia robotica con ricostruzione immediata. Sarà dato spazio anche ai tumori più aggressivi, con focus sulla biologia molecolare e sulle terapie personalizzate.

La seconda giornata del congresso si concentrerà sui trattamenti per la malattia avanzata, inclusi terapie farmacologiche, gestione del dolore e riabilitazione, con particolare attenzione alle pazienti con mutazioni genetiche ereditarie.

Un aspetto distintivo dell'evento sarà il coinvolgimento attivo delle donne e delle associazioni che supportano le pazienti, promuovendo il dialogo tra professionisti sanitari, pazienti e comunità per migliorare costantemente l'assistenza dedicata al tumore al seno. Il sottotitolo "SassariBreast 2.0" sottolinea l'intento della Breast Unit dell'Aou di Sassari di consolidare un appuntamento periodico dedicato alla divulgazione scientifica per favorire l'aggiornamento e il miglioramento continuo dei percorsi assistenziali per il tumore mammario.